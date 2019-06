La Nasa ha trovato una quantità di metano mai misurata fino ad ora su Marte

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) A breve l’uomo celebrerà i cinquant’anni dal suo primo sbarco sulla Luna ed è proprio in questo periodo che arriva la scoperta della. L’agenzia americana ha infatti annunciato di averdelsu. Il rover Curiosity, presente sudal 2012, hadelnell’atmosfera marziana, sopra il cratere Gale. È un’importante scoperta, perchè ilè considerato uno degli indizi della vita. Si deve però tener conto anche del fatto che la concentrazione trovata è duecento volte più bassa di quella presente nell’atmosfera terrestre (la concentrazione marziana di gas è pari a ventuno parti per miliardo) ma allo stesso tempo è comunque un valore che corrisponde al doppio di quello rilevato nel 2004 dall’Agenzia Spaziale Italiana, all'epoca grazie alla sonda dell’Esa Mars Express. La notizia è stata inizialmente pubblicata sul New York Times e poi confermata ...

RobertoGranito : Ho trovato un file della #nasa ribatte<<ato BAT - Pietro_Bi : RT @Digital_Day: La curiosa scoperta. -