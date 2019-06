Gli chef italiani restano a digiuno

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Andrea Cuomo L'argentino Colagreco spodesta Bottura, fuori per regolamento. Male tutti i nostri M ettiamola così: il migliore ristorante al mondo si trova alle porte dell'Italia e ha unodi chiare origini italiane, Mauro Colagreco. Che però di passaporto è argentino. È il premio di consolazione di un'edizione del Fifty Best - la classifica mondiale dei ristoranti che di italiano ha i main sponsor, San Pellegrino e Panna - piuttosto deludente per il made in Italy della tavola, che l'anno scorso gioiva per il primato di Massimo Bottura dell'Osteria Francescana di Modena, che aveva bissato il successo del 2016. Va detto che non ha aiutato il fatto che per decisione dei giurati del prestigioso premio, l'Oscar mondiale della forchetta, da quest'anno tutti coloro abbiano vinto il premio in passato sono fuori classifica, confinati in una sorta di Hall of Fame (leggetelo in ...

