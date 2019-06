Dagospia | la Juve di Agnelli piena di debiti e prigioniera di CR7 che ha fatto fuori

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Peril problema più pressante dellantus, che non è passato in secondo piano neppure con l’arrivo di Sarri sono i soldi. Isono enormi, scrive, probabilmente 500 milioni di euro, soprattutto a causa dell’acquisto di Cristiano Ronaldo, per cui è servito un bond da 175 milioni di euro. Con CR7 a Torino è arrivata anche tutta la sua corte: 22 persone che vivono a spese dellae che pesano sul bilancio del club per 30 milioni di euro netti l’anno (per altri tre anni). Ronaldo il capriccioso, fin dal suo arrivo, scrive. Soltanto oggi, ad esempio, vieneun’episodio che riguarda la notte dell’eliminazione dalla Champions contro l’Ajax. Pare che Ronaldo e Nedved abbiano litigato furiosamente in hotel con Allegri e che sia stato deciso lì l’esonero del tecnico. A nulla è servita l’amicizia di lunga data con, le ...

pisto_gol : La Juve cerca soldi in Qatar (Dagospia) - CalcioNapoli24 : - ManuFilippone95 : RT @pisto_gol: La Juve cerca soldi in Qatar (Dagospia) -