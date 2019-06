Tumori | la prevenzione salva la vita | con la diagnosi precoce la mortalità si riduce fino

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Laeffettuando gli screening, soprattutto quelli basati sull’utilizzo di tecnologie avanzate come la mammografia digitale, per diagnosticaremente ipuo’ davverore la. E’ emerso oggi a Roma al convegno “Il valore sociale dei dati in sanità” organizzato dal network di promozione della salute Presa, in cui e’ stata presentata una ricerca dell’Eehta del Ceis di Tor Vergata per la direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute. Utilizzare moderne tecnologie nella fase di screening di patologie tumorali come quello al seno, al colon retto, o il cancro della prostata può portare effetti molto importanti: diminuisce lanel caso del colon retto del 79% rispetto a differenti tipologie di screening. Rispetto a nessuno screening la colonscopia si rivela ...

bullaccia : RT @Focus_it: Se oggi il vaccino contro il Papilloma Virus è diventato uno strumento di prevenzione di routine, lo dobbiamo a Sarah Stewart… - francedegra : RT @Focus_it: Se oggi il vaccino contro il Papilloma Virus è diventato uno strumento di prevenzione di routine, lo dobbiamo a Sarah Stewart… - ennatrasporti : TUMORI, CON LA PREVENZIONE SI MUORE MENO E SI RIDUCONO I COSTI SOCIALI -