Tria | non vedo ostacoli per un accordo con l' Ue

Tria : "La nostra gestione è prudente.<br> Non vedo ostacoli per un accordo con l'UE" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi ha parlato a margine di un seminario di economia internazionale a Villa Mondragone (Roma) e si è detto ottimista circa il raggiungimento di un accordo con l'UE per evitare la procedura di infrazione contro l'Italia. Il titolare del MEF ha detto che non vede ostacoli per un accordo e ha spiegato:"Per un'economia a crescita zero l'obiettivo di un deficit pubblico del 2,1% per l'anno corrente ...

Perché l'Occidente non è più la paTria del genio : Francesco Alberoni Senza futuro e spirito creativo non nascono arte e scienza. Serve tornare alle radici Ci sono dei luoghi in cui, per un certo periodo, fioriscono i geni, in seguito torna la mediocrità. Atene fra il 500 e il 300 a. C. ospitava figure come Socrate, Platone e Aristotele, poi nulla. L'Italia ha avuto lo splendore del Rinascimento. Alla fine del secolo a Vienna c'erano Freud, Klimt, Mahler, poi il deserto. In Francia ...

I giovani riscoprono il mestiere dei nonni : “Boscaioli per salvare gli abeti dall’AusTria” : Stefano Bar è uno che aveva già la carriera segnata: con 3 coppe del mondo e 2 medaglie d’oro ai mondiali poteva davvero sognare in grande. Nella discesa libera era considerato uno quasi imbattibile: ancora giovane, con la forza e il carattere del campione. Ma il suo olimpo, più che di neve, era fatto di fango, polvere e segatura. «Il mio habitat ...

Ilva - ConfindusTria contro il governo : “Abbiamo investitore e lo spaventiamo”. E Salvini : “Non complichiamogli la vita” : Il governo “spaventa” ArcelorMittal, “un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così il braccio di ferro sull’immunità penale tra i nuovi proprietari dell’acciaieria di Taranto e il governo, che nel decreto Crescita fissa per la data del 6 settembre 2019 “il termine ultimo ...

EA : sappiamo quante partite di FIFA giocate ma non regisTriamo il tempo di gioco : Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a ...

Tria : "Flat tax graduale - i minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

Tria : "Flat tax sì ma graduale - i minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

MINIBOT - Tria A SALVINI : 'NON SERVONO'/ Brunetta vs Borghi : 'Senza rispetto' : MINIBOT, scontro nel Governo tra TRIA e SALVINI: 'sono illegali e dannosi', Ministro replica 'se non ci sono altri strumenti..'. Brunetta contro Borghi

Salvini contro Tria : “Non mi pagano per dire sì padrone alla Ue. Avanti con programma di governo” : Il centrodestra si scaglia contro Giovanni Tria. Il leader della Lega, Matteo Salvini, difendendo l'idea dei minibot, ha avvertito il ministro dell'Economia di fare ciò che dice il contratto di governo. Per Claudio Borghi, Tria rifiuterebbe i minibot in quanto non li avrebbe ancora capiti; secondo Giorgia Meloni, invece, il ministro avrebbe insultato il Parlamento con le sue posizioni contrarie.Continua a leggere

Tria accerchiato sui minibot ribadisce : "Non saranno introdotti" : “Non Abbiamo bisogno dei minibot per il semplice motivo che il debito della pubblica amministrazione verso le imprese è ormai poco più che fisiologico, ormai si paga nei tempi previsti dalla legge e mi augurerei che il settore privato pagasse negli stessi termini in cui paga lo stato”. Lo ha ribadito ai giornalisti il ministro dell’Economia Giovanni Tria ribattendo alle dichiarazioni del vicepremier ...

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i minibot verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria

Tria : “Flat tax e salario minimo non sono rumors elettorali ma misure importanti” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, all’Euromoney conference di Londra mostra il volto di “un governo prudente” e invita gli investitori della City a distinguere i fatti dai “rumors elettorali“. Per questo il titolare del Mef boccia le proposte che più agitano i mercati, a partire dai minibot: “Non saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo”, ha ribadito, perché sono una misura ...

Salario minimo - vicepresidente di ConfindusTria : “Finisce per togliere diritti e tutele”. M5s : “Non ha letto il ddl” : Confindustria va all’attacco della proposta di legge sul Salario minimo del Movimento 5 Stelle. Il vice presidente Maurizio Stirpe, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che “il rischio è smontare il sistema dei contratti nazionali, che non regolano solo il Salario ma anche tanti altri temi rilevanti, come ferie, malattia, straordinari“. E questo “finisce per togliere diritti e tutele ai lavoratori”. Il ...

Moscovici : la commissione Ue va avantiTria : a luglio avrà nuovi dati - non chiacchiere : "Cerchiamo in tutti i modi di evitarla - dice il commissario agli affari economici - ma le regole devono essere rispettate". Dopo averlo incontrato, il ministro dell'Economia promette: "a luglio porto dati, non chiacchiere perché abbiamo maggiori entrate, quindi maggiori ricavi"