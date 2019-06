Scontro Parenzo-Becchi e volano gli insulti | Pirla | Tu non capisci un

Europee - la sexy prof : “Mi candido coi Popolari. Userò fondi Ue per creare spiagge di scambisti”. Scontro con Parenzo : “Mi candido per le elezioni Europee coi Popolari per l’Italia. È un partito liberale e cristiano. E io sono liberale e cattolica, credo in Dio e Gesù Cristo. Frequento ogni tanto le chiese. Le mie serate ai club privée? Mica faccio niente di male. Il Papa ultimamente ha detto che il sesso è un dono di Dio e che non è un peccato. Anzi, più lo fai e più fai del bene, più ce n’è e meglio è”. Così, ai microfoni de La Zanzara ...