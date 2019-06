Reddito di cittadinanza | 100 denunce per truffa allo Stato e migliaia di accertamenti

direttasicilia

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono già centinaia le denuncia pera cui starebbe lavorando la procura. Tra false separazioni di mariti e mogli, cambi di residenza fasulli, finti licenziamenti e lavoratori in nero sta per essere stanato parte dell’esercito dei «furbetti deldi». Guardia di Finanza e Carabinieri sono a lavoro da giorni per stanarli e dopo nemmeno due mesi dall’inizio del provvedimento sono già stati denunciati 25 «furbetti». In Sicilia, come riporta La Repubblica, sono lepersono oltre un centinaio, su poco più di 250 mila sussidi erogati. Ma sono solo i primi casi fra lediancora in corso. I controlli sono affidati al Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri e ai reparti territoriali delle Fiamme Gialle. Sono quattro gli stratagemmi più in voga tra i furbetti per aggirare le ...

