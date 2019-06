NBA – Giannis Antetokounmpo è l’MVP della regular season | lacrime ed emozione alla

Playoff NBA – Infortunio alla caviglia per Giannis Antetokounmpo : si complica la serie di Bucks? : Giannis Antetokounmpo ha rimediato un Infortunio alla caviglia nelle fasi finali di Gara-5 fra Bucks e Raptors: una sua possibile assenza in Gara-6 spianerebbe la strada a Toronto verso il successo Due vittorie per parte con il fattore campo capace di premiare la squadra che giocava in casa. Si sono concluse così le prime quattro gare fra Bucks e Raptors, segno di una combattuto finale di Conference. Ieri notte la partita della svolta: i ...

NBA All-Defensive 2018-19 : definiti i due team - c’è Giannis : NBA All-Defensive 2018-19: Antetokounmpo guida il First team, soltanto nel second team invece Thompson NBA All-Defensive 2018-19, il premio è stato ufficializzato quest’oggi. Qualche novità inattesa, ma anche i soliti noti a fare capolino nei due team costituiti dai migliori difensori della lega. Antetokounmpo c’è, così come Gobert, strano Thompson solo nel secondo quintetto in favore di altri tasselli. Ma vediamo di seguito i ...

Playoff NBA - ancora Bucks : 2-0 nella serie contro Toronto per Giannis e soci : Playoff NBA, i Bucks nella notte si sono portati sul 2-0 nella serie contro Toronto, serie che si sposterà adesso in Canada Playoff NBA, i Bucks raddoppiano. nella notte Milwaukee ha vinto sul parquet di casa gara-2 contro Toronto, portandosi sul 2-0 nella serie che adesso si sposterà in Canada. 125-103 in favore di Giannis Antetokounmpo e compagni, con il greco autore di 30 punti e 17 rimbalzi. 31 invece per Leonard sponda Toronto, ...

VIDEO NBA 2019 : Giannis Antetokounmpo riporta i Milwaukee Bucks in finale di Eastern Conference dopo 18 anni : Notte da ricordare, quella dei Milwaukee Bucks, che si sono qualificati per la finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima occasione. Giannis Antetokounmpo ha trascinato i suoi compagni alla vittoria sui Boston Celtics per 116-91 con una prestazione da 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Ben sette gli uomini in doppia cifra da parte della franchigia del Wisconsin. L’ultima apparizione nell’anticamera delle Finals si è ...

La storia incredibile di Giannis Antetokounmpo - stella dell'NBA : Magari è pure pieno di suprematisti trumpiani tra i suoi fans al Fiserv Forum di Milwaukee. Milwaukee città industriali del Midwest, abituata a gestire una migrazione a basso costo dai Paesi dell’est Europa.Perché a questi può essere che importi solamente dove sta ora, quanto gli è “utile” adesso e non il percorso che lo ha portato a essere in mezzo a loro oggi.Il basket professionistico ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Playoff NBA - Boston-Milwaukee Gara-4 101-113 : Giannis dice 39 - i Bucks vanno sul 3-1 : Dopo gara-3, Giannis Antetokounmpo aveva detto che i Milwaukee Bucks avevano fatto "il loro lavoro" nel portare a casa almeno una vittoria da Boston, e che tutto quello che sarebbe arrivato in Gara-4 ...

Basket NBA playoff - Giannis lancia i Bucks sul 2-1 con Boston : Ha il corpo di un dio greco scolpito nell'ebano, la preponderanza fisica dei grandi centri del passato, la fame di chi non si sente ancora arrivato. Giannis Antetokounmpo scatena tutta la sua ira ...

Playoff NBA - Boston-Milwaukee gara-3 116-123 : Giannis inarrestabile - i Bucks vanno sul 2-1 : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 116-123 Paul Pierce dopo gara-1 aveva detto che la serie tra Boston e Milwaukee era "già finita", ma forse non aveva considerato che potesse esserlo in favore dei Bucks ...