Microsoft Launcher Beta si aggiorna | impostazioni rinnovate

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : introdotte le icone adattive : Durante la giornata di oggi, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android introducendo le icone adattive e altre novità. Changelog icone adattive: scegli una forma per le icone delle tue app. Nascondi la Dock: imposta la dock come nascosta o disattivala. Potrai comunque accedere a app e widget. Regolazioni UX (User Experience) per l’accesso alle scorciatoie quando la home-screen è bloccata. Ottieni badge di notifica ...