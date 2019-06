Harry Potter Wizards Unite | il “Pokémon Go” dei maghi arriva in Italia

Harry Potter : Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobili : Sulla scia di Pokémon GO!, è ora finalmente arrivato anche Harry Potter: Wizards Unite, titolo per la realtà aumentata sviluppato da Niantic e dedicato all'universo del maghetto più famoso, per la gioia degli appassionati italiani.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Niantic per tutti i dettagli su questo lancio:Leggi altro...

Harry Potter Wizard Unite sarà il nuovo Pokémon Go? : Nell’estate di tre anni fa il mondo veniva travolto dal fenomeno Pokémon Go. Parchi presi d’assalto per un Gyarados avvistato in un laghetto, genitori felici perché finalmente i figli uscivano di casa, negozi che lanciavano esche per attirare cacciatori di Pokémon e sperare in una consumazione, polemiche e un sacco di soldi nelle casse di Niantic. Quest’anno lo schema sembra pronto a ripetersi con Harry Potter: Wizards Unite, ovvero più o meno ...

Perché Harry Potter : Wizards Unite non include la competizione fra le Case? - intervista : Durante l'ennesima serata afosa a Los Angeles, ci siamo trovati a girovagare per una grigia città dai tetti innevati sorseggiando una strana birra frizzante. Perché? Beh, eravamo all'evento di lancio del nuovo gioco di Niantic (i creatori di Pokémon Go), Harry Potter: Wizards Unite che, dopo un periodo di beta in Australia e Nuova Zelanda, è finalmente sbarcato negli Stati Uniti ed in Europa.Gran parte del gameplay è rimasto simile a ciò che ...

Preparate la bacchetta magica : Harry Potter : Wizards Unite è pronto per il mondo reale : Harry Potter: Wizards Unite è il nuovo gioco basato sulla realtà aumentata di Niantic che prende ispirazione dalle storie originali di J.K. Rowling in cui lancerete incantesimi di vario tipo per sconfiggere la magia caotica che protegge gli Smarriti e riportali nel mondo magico sani e salvi. Il gameplay è simile a quello di Pokémom GO e permette di esplorare il mondo a 360° in realtà aumenta avanzata attraverso la mappa che visualizzerà le ...

Harry Potter : Wizards Unite non è Pokémon GO e il lancio lo dimostra : Accostato in moltissime occasioni a Pokémon GO per le affinità sotto diversi punti di vista, Harry Potter: Wizards Unite non è di certo il successore del titolo Niantic quando si tratta di fenomeno globale dai numeri impressionanti.Questo non significa che il lancio sia stato un insuccesso ma i primi dati dimostrano come si tratti di un debutto molto più limitato e contenuto. I numeri raccolti da Sensor Tower, che tengono conto delle prime 24 ...

Guida Harry Potter Wizards Unite - come ottenere Energia Magica velocemente : Dopo il fenomeno Pokémon GO, Niantic Labs ci riprova con Harry Potter Wizards Unite. Gli autori del videogame in realtà aumentata con protagonisti i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo, abbracciano infatti una nuova prestigiosa licenza, portando nella vita reale tutto il fascino e le magie della saga letteraria - e cinematografica - nata dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling. In Harry Potter Wizards Unite, scegliendo ...

Tom Felton : «Harry Potter - che aveva una cotta per Draco Malfoy» : Che fine hanno fatto Harry Potter & company?DANIEL RADCLIFFE (HARRY Potter)EMMA WATSON (HERMIONE GRANGER)RUPERT GRINT (RON WEASLEY)MATTHEW LEWIS (NEVILLE PACIOCK) TOM Felton (Draco MALFOY)BONNIE WRIGHT (GINNY WEASLEY)EVANNA LYNCH (LUNA LOVEGOOD)DOMHNALL GLEESON (BILL WEASLEY)KELLY MCDONALD (DAMA GRIGIA)MICHAEL GAMBON (ALBUS SILENTE)HELENA BONHAM CARTER (BELLATRIX LASTRANGE)RALPH FINNES (LORD VOLDEMORT)ALAN RICKMAN (SEVERUS PITON)MARK ...

Guida Harry Potter Wizards Unite : Auror - Magizoologi e Professori - quale la Professione migliore? : Finalmente ci siamo, una prima Guida Harry Potter Wizards Unite fa capolino sulle pagine di OptiMagazine. Questo perché, dopo aver solleticato il palato dei fan del maghetto britannico, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno finalmente reso disponibile nella giornata di ieri, 21 giugno, il videogioco mobile su dispositivi iOS e Android, e può quindi essere scaricato - gratuitamente, con acquisti in app - da Google Play Store e App Store. In ...

Harry Potter Wizards Unite : ecco tutti i dispositivi iOS ed Android compatibili : Niantic ha appena pubblicato Harry Potter: Wizards Unite, un nuovo gioco per dispositivi mobile in stile Pokémon GO. Tuttavia questo nuovo gioco sarà supportato solo da alcuni tipi di cellulari. Per l'occasione Heavy ha riportato gli elenchi di tutti i dispositivi che lo supportano o meno.Per quanto riguarda iPhone ed iPad, Apple ha dichiarato che il gioco girerà su dispositivi aggiornati alla versione iOS 10.0 o superiore. Se quindi avete un ...

Harry Potter : Wizards Unite : svelati i prezzi delle monete d'oro : Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo gioco AR mobile di Niantic, sta cercando di ripetere il successo di Pokemon GO.Ora che Harry Potter: Wizards Unite è disponibile, c'è molto da imparare sul gioco. Molti giocatori stanno scoprendo le basi del gioco in questo momento. Detto questo, ci sono alcune cose che possiamo sicuramente aspettarci, come l'opzione di spendere soldi veri per accedere a determinate risorse.Lo shop nel gioco sembra ...

Harry Potter : Wizards Unite si mostra in un video gameplay di 24 minuti : Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobile. Il titolo di Niantic e WB Games in realtà aumentata, che permette a tutti gli aspiranti maghi e streghe di mettere le mani sulla magia, è scaricabile per iOS e Android.Per chi non lo sapesse, in Harry Potter: Wizards Unite l'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l'intento di indagare sulla Calamità, nuova ...

Harry Potter : Wizards Unite ha una data di uscita : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo la data di uscita del nuovo gioco mobile di Niantic Games e WB Games basato sulla geo-localizzazione, Harry Potter: Wizards Unite.Il titolo, che riprende la ben collaudata formula di Pokémon GO, arriverà tra pochissimo, ovvero il 21 giugno, su dispositivi mobile iOS e Android.Come già vi abbiamo riportato in una precedente news, "l'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come ...

