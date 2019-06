Giulianova, chi è Mohamed, 14 anni scomparso in mare su un materassino: era stato operato al cuore

(Di martedì 25 giugno 2019) Proseguono senza sosta, ma purtroppo senza nessun risultato, le ricerche di, il ragazzino di 14di origini marocchine disperso al largo di, in provincia di Teramo, da ieri mattina: l'adolescente era nella spiaggia antistante lo stabilimento Malibù quando è salito su une si è allontanato al largo facendo perdere le sue tracce. E'un coetaneo a vederlo sparire e a dare l'allarme, anche perché ilera molto agitato a causa del forte vento. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che ilpossa essersi rovesciato e a 24 ore dall'inizio delle ricerche le possibilità di trovareancora vivo sono ridotte al lumicino. Il giovanissimo, infatti, non saprebbe nuotare e sarebbedi recenteal cuore.