F1 | Ross Brawn | “Abbiamo bisogno di più competizione in pista L’obiettivo da perseguire

Formula 1 - Ross Brawn preoccupato : “la Mercedes domina - ma per lo spettacolo questo non è un bene” : L’ex direttore tecnico della Ferrari ha analizzato la situazione in Formula 1, auspicando una maggiore spettacolo in futuro Il dominio della Mercedes rischia di proseguire per l’intera stagione, considerando le otto vittorie nelle prime otto gare. Un gap forse irrecuperabile per la Ferrari, con le Frecce d’Argento che potrebbero festeggiare il titolo Costruttori già a Monza. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto ...

F1 - Ross Brawn si pronuncia sulla Ferrari : “Strategia giusta a Baku - Leclerc è un predestinato” : Il Mondiale di Formula Uno 2019 non sarà protagonista nel weekend. Il Circus tornerà in scena tra una decina di giorni a Barcellona (Spagna), per il quinto round, ma gli echi di quanto è avvenuto a Baku (Azerbaijan), sede del quarto appuntamento iridato, ancora si possono distinguere. Doveva essere il GP della rivalsa per la Ferrari e invece la Mercedes ha servito il poker, entrando nella storia della massima categoria automobilistica, ...

