F1 2019 disponibile da questa settimana

E3 2019 : il film di The Division sarà disponibile su Netflix : Durante la sua conferenza E3, Ubisoft ha annunciato che l'adattamento cinematografico del suo The Division arriverà su Netflix.Come riporta Polygon, il film era stato annunciato nel 2016 con Jake Gyllenhaal nel ruolo di producer, seguito poi da Jessica Chastain. Il progetto era stato affidato prima a Stephen Gaghan (Traffic), prima di passare nella mani di David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) e Rafe Judkins ...

E3 2019 : Borderlands 3 torna protagonista in un nuovo trailer - disponibile ora il DLC Commander Lilith & The Fight For Sanctuary di Borderlands 2 : La conferenza E3 2019 di Microsoft sta continuando in questi minuti e nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per Borderlands 3.Nello specifico, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo sparatutto.Ma non solo, in questa occasione è stato anche annunciato che il DLC di Borderlands 2, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, che farà da ponte narrativo per Borderlands 3, è ora disponibile.Leggi altro...

E3 2019 : Tales of Arise sarà disponibile nel 2020 - mostrato un nuovo trailer : A quanto pare i recenti rumor riguardanti il nuovo capitolo di Tales of (storica saga di JRPG) sono stati confermati, infatti durante la sua conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Tales of Arise. Al momento è stato presentato un breve trailer (che trovate qui sotto), oltre alla conferma che il gioco sarà pubblicato in un generico 2020.Leggi altro...

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

F1 2019 : Disponibile il primo Gameplay ufficiale : Codemasters ha oggi svelato il primo trailer di Gameplay di F1 2019, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019. Il trailer punta i riflettori sulla grafica migliorata, presenta il tema musicale di F1 scritto dal compositore Brian Tyler e si focalizza sull’intensa rivalità tra i piloti. Il trailer celebra anche i piloti e le auto di F1 2019 e della FIA Formula 2 Championship 2018. Inoltre dà un assaggio ...

Avviso NoiPA - 730 precompilata 2019 disponibile : come accedere e cosa fare : NoiPA avvisa su Facebook: “Da oggi è possibile accettare o modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate. Ti ricordiamo che puoi accedere alla precompilata tramite SPID, il Sistema pubblico di identità digitale che ti permette di utilizzare tutti i servizi online della PA con un’unica utenza. Se non hai ancora SPID, puoi usufruire del servizio NoiPA “Ottieni SPID” che permette di ottenere le ...

