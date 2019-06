Champions asiatica | Cannavaro batte Pellè e vola ai quarti | rigori fatali

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) La storia si ripete. Ancora una volta isorridono a Fabioe risultano invecea Graziano Pellé. L’ex difensorel’attaccante nel ritorno degli ottavi di finale dellaLeaguee può cosìre ai. Dopo il 2-1 con cui il Guangzhou si era imposto nel match d’andata, nel derby cinese di ritorno disputato a Jinan i 90 minuti regolamentari si sono chiusi sul 2-1 per lo Shandong. In vantaggio gli ospiti al 13′ con Paulinho, ma nella ripresa Zhou Haibin (63′) e Fellaini (70′) ribaltano il risultato. Si vai ai supplementari (Pellé sostituito), al 3′ Liu Junshuai porta sul 3-1 lo Shandong, ma al 13′ ancora Paulinho segna per il Guangzhou. Si va ai: i padroni di casa ne realizzano cinque su sei, la squadra di Fabiofa bottino pieno e può così esultare.L'articolo...

