Alcuni software musicali piratati potrebbero contenere il malware Loudminer

agi

(Di martedì 25 giugno 2019) Per sfruttare la maggiore potenza di calcolo dei pc utilizzati in ambito musicale, dei criminali informatici hanno sviluppato unnascosto neidi produzione audio. L'attacco è stato scoperto dai tecnici di Eset, una delle principali aziende in ambito cybersecurity europee, che hanno individuato per primi il. Nascosto all'interno di copie piratate deiVst (Virtual Studio Technology),sfrutta i dispositivi compromessi aumentandone il consumo di CPU per estrarre le criptovalute. PC, computer portatili o desktop colpiti da, sono forzati a consumare la propria capacità di calcolo per minare criptovalute - processo che permette di acquisire moneta virtuale attraverso l'esecuzione di calcoli complessi - mettendo a rischio le prestazioni e la buona salute del dispositivo. Come spiegato da Eset in un comunicato, il ...

