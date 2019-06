Torvaianica | Maria Corazza è stata uccisa a coltellate e poi bruciata

Roma - rogo di Torvaianica : Domenico morto per il monossido di carbonio - Maria accoltellata : I primi risultati delle autopsie in corso nell’istituto di Medicina legale nell’università Romana di Tor Vergata parlano chiaro: Domenico Raco non è stato ucciso da nessuno, ma è morto per l’incendio della Ford Fiesta su cui si trovava. Analizzando il suo corpo gli anatomopatologi non hanno rilevato ferite, ma solo i polmoni saturi del monossido di carbonio, sprigionato dalle fiamme. Da questi riscontri appare chiaro che “il calabrese” – come ...