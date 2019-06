Slot machine online | bonus e promozioni

Sardegna - abbandona l’anziana madre in auto per giocare alle Slot machine : Rinchiudeva l’anziana madre di 86 anni nell’ auto parcheggiata all’esterno di un centro commerciale di Sassari mentre lui, per ore, spendeva il denaro giocando alle slot machine presenti in un locale, all’interno del grande magazzino. Tutto senza preoccuparsi minimamente di quello che poteva accadere alla povera donna. La scorsa mattina, un sassarese di 50 anni, è stato denunciato dagli agenti della Polizia Municipale sassarese con la pesante ...

Sassari - figlio lascia la mamma 86enne in auto per ore. Era andato a giocare alle Slot machine : denunciato : La madre, di 86 anni, era costretta a restare per ore intere nell’auto parcheggiata davanti al centro commerciale dove il figlio passava i pomeriggi a giocare alle slot machine. Per questo, un uomo di Sassari di 50 anni è stato denunciato dalla Polizia con l’accusa di abbandono di incapace. I fatti si sarebbero ripetuti diverse volte e le forze dell’ordine sono intervenute a seguito delle segnalazioni di alcuni testimoni. In ...