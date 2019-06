Per stare bene basta lavorare 8 ore a settimana

Calciomercato Napoli : l'Atletico Madrid starebbe tentando l'assalto Per Insigne : l'Atletico Madrid di Simeone si starebbe preparando ad un nuovo assalto per portare il gioiellino napoletano Lorenzo Insigne nella capitale spagnola. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che i Colchoneros abbiano già parlato con il procuratore del calciatore Mino Raiola, il quale avrebbe spiegato che il capitano partenopeo non è ritenuto incedibile. Ma il procuratore avrebbe anche ribadito che il presidente Aurelio De Laurentiis ...

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : «Ditemi che i dati d’ascolto non sono veri. Meglio stare in silenzio - altrimenti si Perde il posto» : Adriana Volpe Adriana Volpe perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemica contro la Rai2 di Carlo Freccero. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook. Adriana, sui social, ha evidenziato alcuni dati d’ascolto non esaltanti registrati di recente da Rai2, ...

Italia Under 21 - la vittoria sul Belgio potrebbe non bastare Per accedere alle semifinali : Stasera l'ultima partita del girone A degli Europei di calcio Under 21 vede l'Italia impegnata con il Belgio. Il problema, però, è che anche una vittoria con ampio margine potrebbe non essere sufficiente per accedere alla fase finale del torneo. Il destino dell'Italia infatti è profondamente legato sia a Spagna-Polonia, sia a Romania-Francia dei prossimi giorni. Dopo il passo falso con la Polonia che ha complicato l'obiettivo del primo posto nel ...

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : «Ditemi che i dati d’ascolto non sono veri. Meglio stare in silenzio - altrimenti si Perde il posto» : Adriana Volpe Adriana Volpe perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemica contro la Rai2 di Carlo Freccero. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook. Adriana, sui social, ha evidenziato alcuni dati d’ascolto non esaltanti registrati di recente da Rai2, ...

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : "Meglio stare in silenzio - altrimenti si Perde il lavoro" : Senza ormai il suo personale Profumo d'estate e persa la conduzione dello storico Mezzogiorno in Famiglia, Adriana Volpe si è concessa di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice trentina ha infatti espresso la propria opinione sul destino infausto incontro a cui sta procedendo, a passi spediti, Rai2, rete che l'ha accolta sin dalla fine degli anni '90.Con un post pubblicato su Instagram nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 ...

Volley - Nations League 2019 : gli azzurri accolgono la Serbia nella prima al Palalido - sfida complicata Per restare in quota : Si apre con un sfida decisamente delicata la quarta tappa della Nations League 2019 di Volley maschile nella quale saranno impegnati gli azzurri di Chicco Blengini. Nell’occasione la Nazionale italiana ritroverà il sostegno del proprio pubblico e soprattutto inaugurerà a livello internazionale (conclusi finalmente gli interminabili lavori degli ultimi anni) il Palalido di Milano, il cui nuovo nome sarà Allianz Cloud. La prima delle tre ...

La natura fa bene a corpo e mente : bastano 120 minuti a settimana Per stare meglio : La natura ci fa stare bene sia di testa, sia di corpo e bastano 120 minuti a settimana per sentirci meglio. Questa è la conclusione a cui sono arrivati gli scienziati che hanno analizzato i dati riguardati 20.000 persone. Trascorrere almeno due ore alla settimana in natura può aiutare il nostro stato di salute e benessere, questo è quanto sostengono i ricercatori della University of Exeter. Vediamo insieme come la natura sia in grado di ...

De Laurentiis : “Ad agosto due partite con il Barcellona Per testare il Napoli” : In diretta su Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle amichevoli estive del Napoli. “Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare. Ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Ora possiamo confermare che c’è questo accordo per una partita di andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami il 7 agosto e una a Detroit il ...

YouTube lancia la realtà aumentata nei video di makeup Per testare i prodotti : YouTube ha integrato una funzionalità in realtà aumentata per alcuni contenuti video a tema makeup. Le recensioni dei prodotti di cosmesi e i tutorial su come eseguire un trucco perfetto sono alcuni dei contenuti più popolari della piattaforma di condivisone video di Google. Per questo motivo, YouTube ha deciso di puntare forte su questo segmento, dando agli spettatori un nuovo strumento per aumentarne l’engagement. Nasce così Ar Beauty ...

Navigator : in 54mila a Roma Per conquistare uno dei 3mila posti : Roma per tre giorni ospeterà gli aspiranti Navigator. Alla linea di partenza delle selezioni sono circa 54mila. Se si considera che all'inizio i candidai erano quasi 79mila, una prima scrematura è stata fatta. Navigator: al via le prove d'esame La scelta del candidato ideale avviene tramite maxi- concorso. Le porte dei cinque grandi padiglioni della parte Ovest della capitale si sono aperte stamattina alle 7.45. La la sezione è continuata nel ...

Dal Moro accusato di stare con Martina Per soldi - lui replica : 'Cene e benzina li pago io' : Il Grande Fratello 16 è da poco terminato. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama. La donna si è portata a casa l'ambito montepremi di 100 mila euro in gettoni d'oro. Dopo l'uscita dal reality, Martina e Daniele Dal Moro si sono mostrati spesso insieme ed hanno rivelato di aver dormito nello stesso letto, anche se hanno dichiarato di aver solo parlato. Il ragazzo, ...

SuPerbike - GP Misano 2019 : come acquistare i biglietti. La guida completa : Il weekend è quello del 21-23 giugno ed a questo spettacolo non si può mancare. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il Mondiale 2019 di Superbike si esibisce sull’asfalto di Misano per il settimo round iridato. Il tracciato nostrano, tra i più complessi in calendario, sarà una dura sfida per i centauri delle derivate di serie, obbligati a trovare il giusto compromesso tra velocità di percorrenza in curva ed ...

Francesca De Andrè contro le critiche : “Fiera di come sono - ecco i requisiti Per stare nella mia vita” : Francesca De Andrè torna a parlare e butta giù tutte le critiche raccolte in questo periodo Francesca De Andrè, dal momento in cui è uscita dalla casa più spiata dagli italiani, è tornata massicciamente sui social, scrivendo decine e decine di post ogni giorno per far capire un po’ il suo attuale stato d’animo ai … Continue reading Francesca De Andrè contro le critiche: “Fiera di come sono, ecco i requisiti per stare nella mia ...

Perché acquistare uno smartphone di fascia media è la scelta più sensata : fascia premium o fascia media? Se non siete dei gamer incalliti, la fascia media attuale offre il miglior rapporto qualità prezzo. L'articolo Perché acquistare uno smartphone di fascia media è la scelta più sensata proviene da TuttoAndroid.