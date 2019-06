La nazionale del Vaticano contestata in campo da avversarie pro aborto

Sabaudia - taniche di benzina davanti a sede Parco nazionale del Circeo : Il gesto intimidatorio, secondo gli investigatori, è legato ai controlli anti abusivismo sul lungomare

Manifestazione sindacale nazionale Reggio Calabria : dalle parole ai fatti per riportare la Calabria al passo con le Regioni del Nord : Una bella e partecipata Manifestazione sindacale che ha registrato anche la presenza del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, del

Ecuador - l’All Star Game della Serie A nazionale è imperdibile : tra gol olimpici e palleggi “particolari” : Un All Star Game stravagante quello che ogni anno si gioca in Ecuador. Un evento organizzato dalla Federazione in cui i partecipanti si danno battaglia in sfide particolari sul modello del ben più famoso All Star Game della NBA. Si inizierà con la gara tra i migliori giocatori delle squadre delle regioni che si affacciano sul mare contro i migliori giocatori delle squadre delle regioni montuose. Ma questo sarà solo l’inizio. I ...

Giornata internazionale della giraffa : domenica al Bioparco ‘un animale da record’ : Roma – domenica 23 giugno, in occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza la Giornata evento dal titolo: ‘giraffa, un animale da record!’. Il piu’ alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo la giraffa e’ uno degli animali piu’ carismatici della fauna africana. Queste e ...

Hockey su ghiaccio : si è spento dopo una lunga malattia Gino Pasqualotto - leggenda dell’HC Bolzano e della nazionale : Giornata triste per il mondo dell’Hockey italiano: all’età di 63 anni, dopo una lunga malattia, se n’è andato Gino Pasqualotto, autentico mito per il movimento azzurro degli ultimi anni e storica bandiera dell’Hockey Club Bolzano. Forse il più rappresentativo giocatore italiano nel periodo tra gli anni ’70 e gli anni ’90, il numero “33” ha rappresentato una colonna della squadra bolzanina e della ...

Se il Vesuvio erutta : pronto piano d'evacuazione nazionale della Campania : Claudio Carollo Gemellaggi con tutta Italia per accogliere 1milione e 155mila sfollati in caso di eruzione, da 31 Comuni inclusi nella zona rossa, 25 nell'area Vesuviana e sette in quella Flegrea Il Vesuvio potrebbe eruttare da un momento all’altro? Può darsi, quando non si può sapere, ma è un'eventualità da prendere talmente sul serio che intanto i comuni si stanno portando avanti per un colossale piano d'evacuazione delle ...

Rugby a 7 : i convocati della nazionale italiana per il Grand Prix Series di Mosca : Arriva la prima tappa dei Grand Prix Series targati Rugby Europe, per quanto riguarda il Seven, si vola il 22 e il 23 giugno a Mosca, in terra russa. Presente anche la Nazionale italiana di Andy Vilk che oggi ha annunciato i dodici convocati per l’occasione. Francia, Irlanda e Romania le avversarie degli azzurri nei gironi. “Partiamo con una rosa formata da un mix di esperienza e giovani prospetti che si sono messi in mostra nel corso ...

Spagna - Luis Enrique lascia la panchina della nazionale : “Motivi personali” : Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola. Dopo le anticipazioni dei quotidiani As e Marca, l’annuncio ufficiale è arrivato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Ha spiegato che alla base della decisioni ci sono “importanti motivi personali“. L’ex tecnico di Roma e Barcellona verrà sostituito per il momento dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da ...

Volano gli ascolti tv della nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...

Cagliari. Piano Operativo nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute : Il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari ha predisposto, sulla base delle indicazioni generali del Ministero della Salute, CRI

Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di calcio : Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di calcio. Lo ha annunciato il presidente della federazione spagnola Luis Rubailes durante una conferenza stampa. Secondo Rubailes è stato lo stesso Luis Enrique a dimettersi per via di un grave

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la nazionale Femminile (29.3%). La Scuola più bella del Mondo 10.3% - Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la nazionale Femminile (29.3%). La Scuola più bella del Mondo 10.3% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...