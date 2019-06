Il finale di Luther 5 apre ad un ultimo capitolo in versione film? Le parole di Idris Elba

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ildi5 è quasi da ridere se non fosse che i due protagonisti della serie ci hanno regalato un momento storico che difficilmente dimenticheremo, soprattutto se sarà l'. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del ritorno della serie inglese amata in tutto il mondo proprio per la presenza dell'ottimoe della sua "dolce" metà ovvero Ruth Wilson.Il suo ritorno è stato annunciato nei giorni scorsi ma la sua Alice Morgan non ha avuto vita lunga e neldi5 è ancora un punto interrogativo quello che lei lascia tra il pubblico della serie. Cosa è successo e com'è finita la quinta stagione della serie? Presto detto, almeno non nel dettaglio.ATTENZIONE SPOILER!!Dopo essere stata data per morta all'inizio della quarta stagione, Ruth Wilson è tornata nel ruolo di Alice Morgan, interesse amoroso die "dolce" assassina ma proprio nelandato ...