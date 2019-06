European Games 2019 oggi | orari | programma | tv e streaming Il calendario di tutte le

Medagliere European Games 2019 : quattro ori per l’Italia - che rimonta degli azzurri! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Atletica - European Games 2019 : Hassane Fofana vince l’oro! Italia terza nel rivoluzionario DNA - azzurri costretti al ripescaggio : Oggi sono incominciati gli European Games 2019 anche per l’Atletica leggera, la competizione multisportiva tiene a battesimo l’innovativo format Dynamic New Athletics: una competizione a squadre in cui gli atleti si sfidano soltanto in alcune specialità, i risultati finali di ogni disciplina determinano l’ordine di partenza e i relativi distacchi per The Hunt, la staffetta mista conclusiva (800-600-400-200 metri) che decreta la ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i risultati della giornata e il programma dei quarti di finale : Tutti i risultati di oggi nel torneo maschile e femminile di Basket 3×3 agli European Games 2019 TABELLONE FEMMINILE GRUPPO C Francia-Svizzera 21-7 Olanda-Andorra 16-7 Svizzera-Andorra 18-5 Francia-Olanda 18-8 Classifica: Francia 6, Olanda 4, Svizzera 2, Andorra 0 GRUPPO D Estonia-Lettonia 22-6 Ucraina-Spagna 17-15 Spagna-Lettonia 22-5 Estonia-Ucraina 20-17 Classifica: Estonia, Spagna, Ucraina 4, Lettonia 0 quarti di ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Sergio Pagni eliminato agli ottavi nel compound : Giornata negativa per gli azzurri nel compound del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). Se nell’arco olimpico oggi è arrivata la splendida medaglia d’oro di Lucilla Boari e Mauro Nespoli nel mixed team, nel compound invece i nostri portacolori non sono stati fortunati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal mixed team dove Marcella Tonioli e Sergio Pagni si fermano ai quarti, sconfitti 150-135 dalla ...

Tennistavolo - European Games 2019 : Piccolin/Stoyanov ai quarti nel doppio misto! : Regala emozioni forti all’Italia il Tennistavolo nei tabelloni di singolare e doppio misto agli European Games: la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin inizia nel modo migliore il cammino nella manifestazione superando negli ottavi del misto, contro ogni pronostico, la coppia olandese composta da Laurens Tromer e Britt Eerland per 3-2, rimontando da 1-2. Nel singolare maschile sfiora l’impresa Niagol Stoyanov, che ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Farfalle senza medaglia! Italia giù dal podio - Bielorussia batte Russia : Domenica storta per l’Italia della Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (BieloRussia). Le Farfalle si erano presentate all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare delle medaglie e invece tornano a casa a mani vuote, con tanto amaro in bocca al termine di una giornata non eccezionale per le ragazze di Emanuela Maccarani: le azzurre hanno eseguito due discreti ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Valerio Grazini è d’argento! Sfugge di un soffio la carta olimpica : Brilla la medaglia d’argento conquistata da Valerio Grazini nel trap maschile agli European Games di Minsk: il Tiro a volo rimpingua il bottino azzurro, ma resta l’amaro in bocca per un metallo che poteva essere ancora più prezioso e, soprattutto, per la carta olimpica sfuggita di un soffio. L’oro ed il pass per Tokyo 2020 vanno alla Repubblica Ceca grazie a David Kostelecky. Il boemo si impone sull’azzurro negli ultimi ...

Tiro a volo - European Games 2019 : AZZURRE DA DELIRIO! Oro Silvana Stanco - argento Jessica Rossi! Doppietta da impazzire! : Il Tiro a volo continua ad essere tradizionalmente fucina di medaglie per l’Italia: giornata da incorniciare per le AZZURRE del trap, che agli European Games di Minsk siglano una splendida Doppietta: oro a Silvana Stanco, argento a Jessica Rossi, annichilita la concorrenza, con l’iberica Fatima Galvez che si deve accontentare con il bronzo e la carta olimpica per la Spagna. Vince Silvana Stanco (bronzo iridato in carica), in testa in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : Dina Averina e Ashram si dividono le medaglie d’oro - Agiurgiuculese a mani vuote : Proseguono le gare di Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Oggi spazio alle Finali di Specialità individuali che prededono le prove riservate ai gruppi, Dina Averina e Linoy Ashram si sono divise equamente le quattro medaglie d’oro in palio mentre l’Italia ha chiuso a mani vuote visto che Alexandra Agiurgiuculese non è mai riuscita a lottare per il ...

Ciclismo - European Games 2019 : Davide Ballerini - un assolo d’oro! Trionfo senza discussioni! : Una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Su un percorso non impossibile, con una startlist di livello medio-basso, l’Italia non tradisce le aspettative e si porta a casa la medaglia d’oro nella prova in linea di Ciclismo su strada al maschile nella seconda edizione degli European Games 2019, in quel di Minsk. A trionfare è Davide Ballerini: prima all’attacco con un gruppetto, poi l’arrivo in solitaria con ...