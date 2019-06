Canada | si addormenta in aereo e si risveglia in deposito

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Secondo quanto riportato su Facebook da un’amica, una donna di nome Tiffany Adams si sarebbeta durante un volo di 90 minuti da Quebec City a Toronto e si sarebbeta «al buio, da sola e al freddo», in. All’arrivo tutti sono stati fatti scendere, tranne lei che è rimasta a bordo. E nessuno se ne sarebbe accorto di lei. La compagnia aerea ha confermato l’incidente e ha detto che è in contatto con la passeggera, ma non ha fornito dettagli sulle sue procedure di sbarco dell’e questo certamente toglierà punti ad Air, premiata appena qualche giorno fa come migliore compagnia dell’America del Nord con segnalazioni per il migliore staff e la migliore Business Class. «Mi sono svegliata verso mezzanotte ancora con la cintura allacciata. Ero nella più completa oscurità ed è stato terrificante. Pensavo fosse un brutto sogno, poi mi sono accorta che era ...

RADIOBRUNO1 : Donna si addormenta e viene dimenticata nell’aereo parcheggiato #Canada #RadioBruno #24giugno - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Canada, si addormenta e viene dimenticata in aereo: “Un incubo” - BlitzQuotidiano : Canada, si addormenta e viene dimenticata in aereo: “Un incubo” -