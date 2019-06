repubblica

(Di lunedì 24 giugno 2019) Report dell'Università Ca' Foscari: nel 2018 altri 75 municipi in difficoltà, continua a mordere la lunga emergenza tra il 2008 e il 2014. A Catania metà residenti non paga la tassa sui rifiuti. Reggio Calabria e Messina in difficoltà da dieci anni. Problemi anche a Segrate e...

cronaca_news : Allarme Comuni in crisi: da Nord a Sud cinque ogni cento sono in dissesto - francypar71 : #Napoli Emergenza rifiuti, l'allarme di De Luca: «Acerra si fermerà, servono siti di stoccaggio nei Comuni»… - Alessio_Porcu : Allarme tra i Comuni, Leodori avverte: «Tagli per 2 miliardi dallo Stato» -