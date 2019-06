Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI CODE TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RICORDIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELNOSTRO TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RICORDIAMO CHE LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SU VIA NOMENTANA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR LUPARA E VIA SETTEMBRINI NELLE DUE DIREZIONI; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA NETTUNENSE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA PRATO DELLA CORTE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO, PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA, IN INTERNA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA IL RACCORD A E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E L’OLGIATA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA VIA PONTINA CODE IN USCITA DA Roma, DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI E DOMENICA STOP ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD LIEVI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA USCIAMO DA Roma RAGGIUNGIAMO SANTA MARINELLA, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA VIA AURELIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’ SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIGNANO FLAMINIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE Roma ORA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, ALLA’LTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROM, UNA PROTESTO DI 24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TUTTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO CON LA LINEA MA10 INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI E ...