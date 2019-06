Roma | morto il 26enne che ha scavalcato un cancello alla Sapienza per andare a un rave

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Ieri l'appello urgente era stato lanciato sui social e anche sulla pagina Facebook 'Notte Bianca': serviva sangue per Francesco Ginese, unche venerdì sera si era reciso l'arteria femorale tentando di scavalcare una cancellata per accedere a unparty, abusivo e privo di autorizzazioni, organizzato all'interno della città universitaria diLa. Purtroppo, dopo un giorno e mezzo di agonia in rianimazione al policlinico Umberto I di, il ragazzo originario di Foggia è deceduto questa mattina. Festa non autorizzata, tragico incidente Venerdì sera, Francesco Ginese aveva deciso di partecipareNotte Bianca de La, un evento promosso dai collettivi studenteschi, non autorizzato dal rettore, che ha trasformato l'università in un'enorme discoteca all'aperto e a pagamento. L'iniziativa, grazie anche al passaparola e al tam tam sui social, aveva ...

