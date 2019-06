Come educare il cane a dormire nella cuccia

ideegreen

(Di domenica 23 giugno 2019) Se avessimo a disposizione un morbido divano o un comodissimo letto, tra le quattro mura, andremmo ain una casetta di legno o plastica, in giardino? No! E infatti è necessario sapereilse non lo si vuole sentire piangere e guaire tutta notte. (altro…)ilIdee Green.

BigD99190556 : @makkox Infatti bisogna educare ed offrire un'alternativa. Continuando a personalizzare la lotta politica si fa il… - maria1_e_basta : RT @SplendorSolis00: @maria1_e_basta E ciò che sta avenendo anche per la delinquenza: non c'è più la certezza della pena e non c'è più la p… - itsgiaads : @ehigleex -ed educare il proprio figlio. Credo che ormai siamo abituati a vedere la famiglia solo come madre,padre… -