Sbarco a Lampedusa | fermati due presunti scafisti 

Migranti - Sbarco-beffa a Lampedusa. In 45 approdano sull'isola mentre restano fuori da una settimana i 43 a bordo della Sea Watch : Continuano senza sosta gli sbarchi autonomi. Da stasera manifestazioni di solidarietà con la Ong. L'Oim torna a chiedere la concessione di un porto

Salvini ha autorizzato lo Sbarco di 10 migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Sea Watch punta Lampedusa - Salvini : “No Sbarco - faranno una regata storica a largo per divertirsi” : La nave Sea Watch, che da giorni vaga nel Mediterraneo, ha annunciato di puntare verso Lampedusa e che attenderà a largo della costa. L'Ong tedesca non ha intenzione di attraccare a Tripoli, ritenuto un porto non sicuro perché la Libia è in guerra. Matteo Salvini ha ironizzato: "Si vede che c'è una regata storica, se vogliono divertirsi, fare delle competizioni a largo di Lampedusa facciano pure, se qualcuno pensa di sbarcare ha sbagliato a ...

Libia ordina lo Sbarco. Ma la Sea Watch va verso Lampedusa : Nico Di Giuseppe Le autorità libiche assegnano ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Salvini avvisa la "nave illegale". Che si dirige prima a Tunisi e poi cambia rotta e va verso Lampedusa "La Sea Watch è intervenuta in zona sar libica, anticipando la Guardia Costiera di Tripoli pronta ad intervenire e già in zona. Sappia che, qualora facesse rotta verso l'Italia, metterebbe a rischio l'incolumità delle persone a ...

Migranti : nuovo Sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano

Nuovo Sbarco a Lampedusa - soccorse 19 persone : Nuovo sbarco questa sera a Lampedusa: 19 persone sono state soccorse a bordo di una piccola imbarcazione a largo dell'isola. Raggiunte da una motovedetta della Guardia di Finanza i migranti sono stati accompagnati sulla terraferma.

Migranti : nuovo Sbarco a Lampedusa : Erano su una piccola imbarcazione al largo dell'isola, raggiunti da una motovedetta della Finanza sono stati portati a terra

Migranti : nuovo Sbarco a Lampedusa - arrivati in 19 : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 19 Migranti soccorsi a Ponente dalla Guardia di Finanza. Lo sbarco è ancora in corso. All'alba di oggi sono arrivati altri 5 Migranti, tutti uomini.

Nuovo Sbarco a Lampedusa! 73 migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Migranti : mini Sbarco a Lampedusa - arrivati cinque uomini : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - mini sbarco, all'alba di oggi, sull'isola di Lampedusa. cinque uomini sono arrivati, a bordo di un barchino, al porto poo dopo le 5 di oggi. Da qui sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola.

Nuovo Sbarco a Lampedusa : arrivati 57 migranti : Partiti dalla Libia, alle 4 di stamane 57 uomini e una donna sono arrivati a Lampedusa.L’imbarcazione è stata avvistata davanti alle coste dell’isola dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. Due motovedette hanno “scortato” i migranti fino alla banchina. I migranti provengono da Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.

Migranti - nuovo Sbarco a Lampedusa : sono 57 persone partite dalla Libia : Gli sbarchi non si fermano: 57 Migranti, tutti partiti dalla Libia, sono arrivati questa mattina a Lampedusa In tutto sono state 290 le persone salvate ieri dalla Guardia costiera libica, in tre distinti salvataggi. Secondo i libici non ci sarebbero stati annegamenti.

Lampedusa - nuovo Sbarco di 57 migranti : 12.07 nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 57 migranti, fra cui una donna, sono arrivati all'alba nell'isola siciliana. Secondo quanto hanno dichiarato ai soccorritori, provengono dal Marocco, dall'Algeria, dal Gambia, dalla Libia, dalla Siria e dal Bangladesh.

Lampedusa - nuovo Sbarco di 58 migranti : 12.07 nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 58 migranti, fra cui una donna, sono arrivati all'alba nell'isola siciliana. Secondo quanto hanno dichiarato ai soccorritori, provengono dal Marocco, dall'Algeria, dal Gambia, dalla Libia, dalla Siria e dal Bangladesh.