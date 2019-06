Maltempo | violento nubifragio a Torino | uomo disperso a Villarfocchiardo

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Meteo - forte Maltempo per il ciclone maghrebino : violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Maltempo Sicilia : violento temporale su Catania - interventi dei pompieri : Per causa del violento temporale che si e’ abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso. In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d’acqua. Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il ...

