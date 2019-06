Juve | de Ligt potrebbe seguire il consiglio di Cristiano Ronaldo e trasferirsi a Torino

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) Dopo l'investitura di Maurizio Sarri, lantus adesso è impegnata a puntellare la rosa per renderla adeguata al gioco del nuovo tecnico. I punti nevralgici della squadra sarebbero centrocampo e difesa. In mediana a gennaio è già stato preso Aaron Ramsey ed ora mancherebbero gli ultimi dettagli per acquisire Adrien Rabiot, in uscita dal Paris Saint Germain a parametro zero. Il sogno di Fabio Paratici rimarrebbe Paul Pogba, ma prima di spendere ancora per la 'terra di mezzo' sarebbe più opportuno sistemare la retroguardia i cui interpreti principali sono avanti con l'età e in preda agli acciacchi fisici. Nella stagione appena conclusa le assenze ripetute di Giorgio Chiellini avrebbero influito molto sull'eliminazione dei bianconeri ai quarti di Champions League per mano dell'Ajax e proprio da quiarrivare la soluzione ai problemi difensivi dellantus: Matthijs de. I ...

forumJuventus : [NED] De Telegraaf - Juve, 70 milioni per De Ligt: il capitano dell'Ajax presto firmerà con i bianconeri ??… - FabrizioRomano : De Ligt ha ricevuto una nuova proposta dalla Juventus. Il difensore è in trattativa con il PSG da giorni ma non ha… - GoalItalia : La maxi-offerta all'Ajax pone la Juve in prima fila per #DeLigt ???????? [@romeoagresti] -