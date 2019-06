Vincenzo Boccia ironizza sull' Ilva | A Taranto il capolavoro del Governo

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Abbiamo la fortuna di avere un investitore in un’area del paese che è importante, del Mezzogiorno, a, che si impegna a mettere a posto in chiave ambientale e in chiave economica l’industria, lo stabilimento siderurgico di. Noi invece lo spaventiamo e se mai lo arrestiamo pure. Mi sembra unche solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Lo ha detto il presidente di Confindustria.“Questodeve chiarire se vuole portare alla paralisi dell’industria italiana, se questo è nei suoi fini o se pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per questo Paese”, ha sottolineatointervenendo all’assemblea congiunta di Confindustriae di Federmeccanica nazionale che si sta svolgendo nel distaccamento dei vigili del fuoco dello ...

UniLUISS : 'La nostra Università dovrà essere il laboratorio per la formazione della futura classe dirigente: nell'interesse d… - df_vincenzo : RT @alanfriedmanit: L’Europa boccia l’Italia “I tagli non bastano per evitare la procedura” @LaStampa - AnceGenova : Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: «La ricostruzione del Morandi, simbolo dell'Italia che rinasce» ??… -