Tra Plutarco | Tacito e la Luna spuntano persino i selfie

Greco-Latino - versione Maturità 2019 : Seconda Prova/ Traduzione Tacito e Plutarco : Traduzione versione Seconda Prova Maturità 2019, Tacito per latino e l'analisi del testo di greco con Plutatco: commento e brano analizzato da Maria Rosato

Maturità - il latinista sulla versione di Tacito : “Autore ostico e brano molto difficile da Tradurre. Plutarco però aiuta” : Si dice che Tacito sia l’incubo di tutti gli studenti: la versione della Maturità 2019 lo ha confermato. “Io sono entrato all’università facendo un concorso su Tacito e ancora me lo ricordo. Il brano proposto non è semplicissimo, anzi direi che per il livello medio di un 18enne è proprio difficile”. Persino Giorgio Piras, ordinario di letteratura latina all’università La Sapienza di Roma e direttore del dipartimento di Scienze dell’antichità, ha ...

Maturità - seconda prova liceo classico : Tacito e Plutarco - Traccia e Traduzione (FOTO) : È iniziata la seconda prova nelle scuole secondarie, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica al liceo scientifico. Le prime informazioni sono per gli studenti del classico, che affronteranno l'analisi e la comprensione di due brani dello storico romano Tacito e dello storico greco Plutarco: ecco la traduzione.Continua a leggere

Maturità 2019 - la diretta – Tracce seconda prova doppia : al classico Tacito e Plutarco. Scientifico : problema su condensatore. Don Milani al Liceo Scienze umane : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare. Sono questi i due autori scelti dal Miur per gli studenti del Liceo classico per la seconda prova della Maturità, che per la prima volta prevede due materie di indirizzo anziché una. Per il classico, quindi, ci sono greco e latino: la versione di latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba, che regnò soltanto per una anno e che il 15 gennaio ...

Maturità 2019 - la diretta – Tracce seconda prova doppia : al classico Tacito e Plutarco. Scientifico : problema su condensatore : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare. Sono questi i due autori scelti dal Miur per gli studenti del Liceo classico per la seconda prova della Maturità, che per la prima volta prevede due materie di indirizzo anziché una. Per il classico, quindi, ci sono greco e latino: la versione di Tacito, secondo le prime indiscrezioni, è un brano tratto da Historiae (qui la traduzione della versione). L’oggetto della ...

Seconda prova maturità 2019 - attesa finita : Tacito e Plutarco nelle Tracce del classico : Cresce l'attesa per conoscere gli autori e gli argomenti delle versioni di latino e greco per la Seconda prova della maturità 2019 al liceo classico. Gli studenti avranno 6 ore di tempo per tradurre uno dei due brani proposti e compararlo al secondo. Tra i nomi che potrebbero uscire secondo il tototraccia della vigilia ci sono Seneca, Platone, Cicerone e Aristotele.Continua a leggere