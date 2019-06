Summertime la serie Netflix ispirata a Tre Metri Sopra il Cielo

dituttounpop

(Di venerdì 21 giugno 2019)è il titolo dellaa TreilIniziate le riprese a Ravenna con l’arrivo previsto nel 2020Lo scorso marzoha annunciato la produzione di tre nuovetv italiane tra queste c’era anche un progetto ispirato al romanzo Treildi Federico Moccia diventato un cult letterario e cinematografico.Fin da subito era stato chiarito come si trattasse di un’ispirazione e non di un adattamento, variante confermata anche dalle prime notizie (e immagini) in arrivo da questa. Il titolo è infatticon riferimento al nome della protagonista, Summer, ma anche al periodo estivo in cui è ambientata. L’ambientazione è poi la riviera Romagnola e non più i quartieri di Roma Nord come nel romanzo. Resta l’ispirazione quindi la storia d’amore tra due ragazzi diversi tra loro e la storia ...

