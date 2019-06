Samsung Fold è pronto per il mercato | ma ancora nessuna data

Samsung Fold è "pronto per mercato" - ma ancora nessuna data : Kim Seong-Cheol, vicepresidente di Samsung Display, durante una conferenza a Seul ha detto che "la maggior parte dei problemi di visualizzazione sono stati risolti". Quindi non tutti

Catodi di Nickel e Samsung Galaxy Fold 5G sono all’orizzonte : Samsung SDI migliorerà le prestazioni delle sue batteria cilindriche utilizzando Catodi di tipo NCA; nel fratempo la Wi-Fi alliance ha certificato la versione 5G di Samsung Galaxy Fold. L'articolo Catodi di Nickel e Samsung Galaxy Fold 5G sono all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

Pronto per il mercato il Samsung Galaxy Fold : e se arrivasse con il Note 10? : Possibile mettere la parola fine alla lunga attesa per il Samsung Galaxy Fold? Lo smartphone pieghevole dl produttore sudcoreano sarebbe Pronto per il mercato. Il condizionale è d'obbligo, nonostante le parole specifiche relative alla prossima uscita commerciale siano state proferite da un esponente dell'azienda appunto. Procediamo con ordine: il Samsung Galaxy Fold sembrava destinato ad essere ri-lanciato nel mese di luglio ma nei giorni ...

Samsung dice che Galaxy Fold è pronto - ma senza fornire una data precisa : Samsung annuncerà la nuova data di rilascio di Galaxy Fold durante le prossime settimane; come suggerivano i rumor è quindi sempre più probabile che lo smartphone pieghevole non verrà reso disponibile al pubblico prima di luglio/agosto. L'articolo Samsung dice che Galaxy Fold è pronto, ma senza fornire una data precisa proviene da TuttoAndroid.

Prima Samsung - poi Huawei : va in scena il flop dei "fold" : Il progetto degli smartphone foldable fa sempre pià rima con problemi hardware e rinvii nemmeno tanto a sorpresa. Non resta che attendere

Solo chimere gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy Fold? : Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degli smartphone pieghevoli in questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita del Huawei Mate X che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di settembre. Allo stesso tempo, la controparte Samsung Galaxy Fold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che ...

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung non ha fatto progressi: Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Problemi diversi - ritardi simili : il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano : La vicenda che ha coinvolto il Samsung Galaxy Fold ha creato un po' di confusione tra i piani dirigenziali di Seul poi riflessa sulla comunicazione L'articolo Problemi diversi, ritardi simili: il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano proviene da TuttoAndroid.

Salta anche luglio per l’uscita Samsung Galaxy Fold? Le ultime : Ci eravamo ormai proiettati a luglio come mese del debutto commerciale del Samsung Galaxy Fold: il dispositivo sarebbe dovuto essere disponibile dal 26 aprile, salvo poi accumulare un certo ritardo per l'insorgenza di un problema al display. Il capo della divisione mobile aveva dichiarato lo scorso mese che la data di uscita definitiva del prodotto sarebbe stata comunicata molto presto. Per la fine di giugno si pensava di assistere ad un ...

Un nuovo Samsung Galaxy Tab da 8 pollici è dietro l’angolo - mentre calano i preordini di Galaxy Fold : Samsung potrebbe presto commercializzare una nuova versione di Galaxy Tab A (2019) da 8 pollici, mentre anche AT&T ha deciso di cancellare i preordini per il pieghevole Samsung Galaxy Fold. L'articolo Un nuovo Samsung Galaxy Tab da 8 pollici è dietro l’angolo, mentre calano i preordini di Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato : Nuovi brevetti mostrano le soluzioni adottate da Samsung per correggere i problemi di Galaxy Fold, intanto sta per arrivare il primo chipset con 5G integrato. L'articolo Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina il Samsung Galaxy Fold : atteso l’annuncio ufficiale : Arrivano nuove conferme sul fatto che il Samsung Galaxy Fold arriverà nel mese di luglio, scenario che vi avevamo già prospettato qualche ora fa in questo articolo. Altre rivelazioni a riguardo arrivano dal portale 'cnet.com': come riportato dai colleghi, un portavoce del colosso di Seul avrebbe affermato seguirà nel giro di qualche settimana un annuncio da parte del produttore circa il Samsung Galaxy Fold. Questo può voler significare che il ...

La nuova data di rilascio di Samsung Galaxy Fold arriverà nelle prossime settimane : Samsung annuncerà la nuova data di rilascio di Galaxy Fold durante le prossime settimane; come suggerivano i rumor è quindi sempre più probabile che lo smartphone pieghevole non verrà reso disponibile al pubblico prima di luglio/agosto. L'articolo La nuova data di rilascio di Samsung Galaxy Fold arriverà nelle prossime settimane proviene da TuttoAndroid.

OPPO lancia la sfida al Samsung Galaxy Fold e agli altri pieghevoli con il suo brevetto : Un brevetto registrato da OPPO ci svela l'idea di questo produttore per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo OPPO lancia la sfida al Samsung Galaxy Fold e agli altri pieghevoli con il suo brevetto proviene da TuttoAndroid.