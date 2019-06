LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA Fiorettiste a lezione dalla Russia | 8-22 in

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: Italia-12-26 14.59: Italia-11-25 14.59: Errigo è subentrata a Palombo e affronta Ivanova 14.58: Ci ha provato Elisa di Francisca ma non è arrivato il parziale sperato. L’azzurra è la prima a vincere il suo assalto (3-2). Le russe mantengono 13 punti di vasntaggio quando mancao tre assalti alla fine del match 14.57: Italia-11-24 14.56: Italia-10-24 14.55: Italia-9-24 14.55: Italia-9-23 14.53: Italia-8-23 14.53: In pedana Di Francisca e Korobeynikova. E’ forse l’ultima possibilità di accorciare le distanze e provare a rimettere in piedi un incontro che sta andando malissimo per le italiane 14-51: Totale impotenza di Palumbo di fronte a Deriglazova. L’azzurra pensa solo a non subire più stoccate e lascia trascorrere il tempofino allo scadere dei 3 minuti. Mai ...

