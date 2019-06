LIVE Inghilterra-Romania 1-1 | Europei Under21 in DIRETTA | gioiello di Gray che risponde

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82′ Ora i Tre Leoni provano ad inseguire la vittoria! 80′ Grande gol che tocca il palo e si deposita in rete. 79′!!!! PAREGGIO! MATCH RIAPERTO! 1-1. 78′ L’inserisce Abraham per Dasilva: sudditi della Regina appesi ad un filo, così come l’Italia. 77′ Ottimo rigore dell’ex Inter ma che giocata di Coman in occasione del rigore guadagnato. 76′ PUSCAS SU RIGORE! 1-0A CESENA! PENALTY PERFETTO! 75′ RIGORE! COMAN MANDA AL BAR KENNY CHE LO ATTERRA IN AREA! 74′ Fuori Man, a cui è stato annullato un gol dentro Dragomir. 72′ Foden efficace sin dal suo ingresso in campo: cross basso per Calvert-Lewin che però non riesce a mettere dentro il tap-in. 71′ Falso allarme! Non c’è nessun penalty. 70′reclama un ...

