Iran | Trump dà il via libera ai raid poi li ferma 

Trump ha ordinato un attacco contro l’Iran - poi ha annullato tutto : Lo dicono i giornali statunitensi, con molti particolari: doveva essere la risposta all'abbattimento di un drone, ma qualcosa ha fatto saltare i piani

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

Nuove tensioni Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere

Trump ordina l'attacco in Iran - poi ci ripensa : Donald Trump ha approvato attacchi militari mirati contro l’Iran dopo il drone abbattuto, ma poi ha ha cambiato idea. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali alle 19 di ieri ora locale (l′1 di oggi in Italia) i funzionari militari e diplomatici erano in attesa dell’attacco dopo l’intenso dibattito delle ore precedenti alla Casa Bianca. L’operazione era nella fasi iniziali, con gli aerei ...

GUERRA NEL GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Iran - abbattuto drone Usa : Trump minaccia risposta e convoca riunione alla Casa Bianca : Rischio di escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran dopo l’abbattimento del drone Usa. Il presidente americano Trump ha convocato un briefing con i leader del congresso, dell’intelligence e delle forze armate. Il presidente russo Putin ha avvertito che una «risposta» contro Teheran potrebbe essere una «catastrofe». Intanto a Wall Street il petrolio chiude in rialzo del 5,4% ai massimi dal 29 maggio ...

Iran abbatte un drone Usa. I pasdaran : “È un messaggio alla Casa bianca”. Trump : “Grandissimo errore” : L’Iran ha abbattuto un drone di sorveglianza navale degli Stati Uniti vicino allo Stretto di Hormuz. La notizia è stata data giovedì mattina dalle Guardie della rivoluzione dell’Iran, che hanno detto di aver colpito il velivolo perché stava sorvolando lo spazio aereo Iraniano sopra la provincia meridionale di Hormozgan. L’esercito statunitense ha confermato l’abbattimento, replicando però che il drone si trovava nello ...

Il "Drone fumante" nel Golfo. L'Iran colpisce - Trump minaccia - Putin media : Golfo, la “pistola fumante” ha la forma di un drone a stelle e strisce. Il drone abbattuto dai Pasdaran nel sud dell’Iran, vicino allo stretto di Hormuz, manda un “chiaro messaggio” all’America e prova che Teheran, “anche se non intende fare la guerra a nessuno, è pronta alla guerra”. Lo ha detto il comandante delle Guardie della rivoluzione islamica di Teheran, il generale Hossein Salami, ...

Venti di guerra tra Iran e USA : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

GUERRA NEL GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...