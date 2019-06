Ecuador-Cile | Coppa America 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Si giocherà questa notte l’incontro che mette di frontenella, un viatico decisivo per entrambe. Se l’, con i tre punti, può ritornare in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale, ilpuò invece chiudere già fin d’ora il discorso, dovesse vincere. Ci sarà un cambio forzato nell’undiciiano, dal momento che dovrà essere sostituito Quineros, squalificato dopo esser stato espulso con l’Uruguay. Non sembrano esserci, invece, movimenti significativi all’orizzonte sul fronteno, con il 4-3-1-2 caratteristico del commissario tecnico Rueda. PROBABILI FORMAZIONI(4-3-3): Dominguez; Mina, Achilier, Caicedo, Quintero; Intriago, Orejuela, Mena; A. Valencia, Preciado, E. Valencia. All. Gomez(4-3-1-2): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Pulgar, Aranguiz, ...

