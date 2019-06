Conti pubblici | duello fra Conte e la Commissione Ue Governo teme la procedura di

Duello fra Conte e la Commissione Ue sui Conti pubblici. Governo teme procedura di infrazione : "I conti vanno meglio del previsto", e' stato l'esordio del premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo di Bruxelles, "il deficit e' al 2,1% e non al 2,5%", ci sono maggiori entrate e minori spese, la tesi. Ma i numeri forniti dall'Italia non sembrano bastare, l'operazione sull'aggiornamento del bilancio che verra' completata mercoledi' in Cdm non fa breccia nei partner europei. Da qui la fortissima preoccupazione sul fatto che la Commissione ...

Conte in Europa : «I Conti pubblici italiani vanno meglio del previsto» La lettera Il contrasto Italia-Ue (spiegato in cifre) : Il premier: «Deficit al 2,1% e non al 2,5%, come prevede l’Europa». E a Moscovici: «Non ho detto che non rispettiamo le regole»

Conti pubblici - inviata la lettera di Conte all'Europa : "Rispettiamo vincoli e non chiediamo deroghe" : Il premier auspica una "nuova 'fase costituente' con al centro il "benessere economico e sociale dei cittadini europei".E poi attacca le agevolazioni fiscali in molti Stati.

Incremento avanzo primario : la strategia del governo sui Conti pubblici : Incremento avanzo primario: la strategia del governo sui conti pubblici La lunga negoziazione tra Bruxelles e Roma, prosegue. Nonostante la procedura d’infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia sia stata già avviata, c’è ancora tempo per distendere i rapporti. Almeno un paio di mesi, nel quale il governo gialloverde potrà fare il possibile per rassicurare sia i soci europei, sia gli investitori. Con lo spread ...

Conti pubblici - dove saranno recuperati 2 miliardi per contenere il deficit 2019 : È lungo l’elenco di chi pagherà il conto dei due miliardi destinati sulla carta ai ministeri che ora il Governo, dopo averli congelati con l’ultima legge di bilancio, ha deciso di tagliare definitivamente per contenere il deficit 2019...

Conti pubblici - Tria aggiorna i dati per la Ue : nei primi 6 mesi saldo positivo di 3 miliardi - confermati i tagli ai ministeri : L’assestamento di bilancio è stato solo esaminato in via preliminare, perché prima dell’approvazione definitiva serve il giudizio di parificazione della Corte dei Conti che arriverà solo mercoledì 26 giugno. I contenuti del documento arrivato sul tavolo del consiglio dei ministri mercoledì sera, comunque, sono quelli attesi. Nessuna correzione aggiuntiva: il governo, in vista del negoziato con Bruxelles per evitare la procedura di ...

Conti pubblici - Tria : “Su quota 100 e reddito risparmi di 3-4 miliardi. Flat tax solo se compensata da tagli di spesa” : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria conferma di essere favorevole all’idea di Flat tax “per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi“. Ma, spiega in un’intervista al Financial Times, questo sistema dovrebbe essere introdotto in modo progressivo, “conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche”, e “dovrebbe essere compensato da tagli alla spesa, altrimenti un aumento ...

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...

Vertice sui Conti pubblici - Conte mette sul tavolo un compromesso minimo : Un compromesso minimo. Per evitare la procedura d’infrazione. E per convincere i due vicepremier a ingoiare se non un rospo, almeno una piccola ranocchia. È questo l’obiettivo di Giuseppe Conte, che ha convocato mercoledì, di primo mattino, un Vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giovanni Tria per fare il punto su come rispondere all’Europa e sventare la stangata di Bruxelles. Eccolo: mettere sul piatto ...