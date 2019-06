Amazon Prime Day 2019 | quando è in programma e come funziona

gqitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per il quinto anno consecutivo, sta per arrivare l'Day: una giornata di sconti eccezionali dedicata agli utenti che hanno sottoscritto l'opzione. Cioè agli abbonati che, a fronte di 36 euro annui (in Italia) ottengono consegne gratuite su 2 milioni di prodotti e una serie di altri servizi, fra cuiMusic eVideo. Secondo informazioni non ufficiali, quest'anno l'Daydovrebbe cominciare il 15 luglio e protrarsi per 36 ore fino alla fine del 16 luglio: a rivelarlo è stato il sito Real Homes che ha riportato un'offerta promozionale su una aspirapolvere che dovrebbe essere scontata proprio in occasione di questa giornata di “saldi” promossa da. Un'anticipazione che sembra sensata se si considera che nel 2018 l'Day era il 16 luglio ed è sempre stato il ...

