All Togheter Now | proposta di matrimonio davanti al muro dei 100

All Togheter Now - il vincitore è Gregorio Rega - : Luana Rosato Gregorio Rega è il primo vincitore di All Togheter Now, format di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax: back vocalist di Noemi, il giovane napoletano aveva già partecipato a The Voice of Italy È giunta alla conclusione la prima edizione di All Togheter Now che ha decretato il vincitore di questa stagione: Gregorio Rega, che ha convinto e commosso il muro dei 100 con la sua voce unica ed inimitabile. Dieci ...

Anche Renato Zero e Nek tra gli ospiti della finale di All Togheter Now su Canale5 : Sono ufficiali gli ospiti della finale di All Togheter Now, quella nella quale si decreterà il vincitore del premio in palio che ammonta a 50mila euro. Tra gli ospiti annunciati spicca il nome di Renato Zero, attualmente impegnato nelle registrazioni del nuovo album che sarà spedito sul mercato a partire dal mese di ottobre. Zero Il Folle è stato anticipato dal singolo Mai più da soli, disponibile per il solo digitale, per il quale ha Anche ...

J-Ax - occhi lucidi a All Togheter Now : il gesto che non passa inosservato : J-Ax si emoziona durante la seconda puntata di All Together Now: l’esibizione di Luca sorprende Commozione per J-Ax durante la seconda puntata di All Together Now. Per la prima volta questa sera il noto rapper italiano si lascia andare completamente all’emozione ed è impossibile non notare i suoi occhi lucidi. A notarlo è principalmente Michelle […] L'articolo J-Ax, occhi lucidi a All Togheter Now: il gesto che non passa ...