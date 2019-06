Striscia la Notizia | indiscreto su Cesare Cremonini | La velina mora a cui ha dato

Il flop di Ligabue a Bari finisce a Striscia La Notizia - “tra stampa e realtà” : Ligabue canta "Tra palco e realtà" e Striscia La Notizia gliele suona con "tra stampa e realtà". Lo Start Tour 2019 negli stadi d'Italia parte sottotono: la prima tappa, in programma a Bari, è ben lontana dal tutto esaurito e F&P Group - guidata da Ferdinando Salzano - sposta il palco per far sembrare la location ben piena. A parlare in modo oggettivo ci sono i numeri. Su 50.000 biglietti in vendita, questa la capienza dello Stadio San ...

Striscia la Notizia non risparmia Myrta Merlino : bretella o cintura? La strana scelta di lady La7 : Non risparmia nessuno, Striscia la Notizia. Nemmeno la mitica Myrta Merlino, conduttrice de La7, padrona di casa de L'aria che tira recentemente "prolungato" per l'estate. È infatti la Merlino una delle protagoniste della consueta rubrica "Moda caustica", nella quale il tg satirico di Canale 5 sfott

Elisabetta Canalis "cancella" Striscia la notizia. Scelta dolorosa - il video che sconcerta i fan : Indietro non si torna. Elisabetta Canalis ha deciso di tagliare i ponti con il passato, anche quello a cui più è affezionata come Striscia la notizia. Una Scelta dolorosa, anche fisicamente. L'ex velina infatti si è fatta cancellare dal suo tatuatore di fiducia il "tribale" di corona di rose che sfo

Striscia la notizia attacca Pippo Baudo/ Regalo di compleanno avvelenato : i tarocchi : Striscia la notizia attacca Pippo Baudo: in occasione del compleanno del conduttore, il video dei presunti 'tarocchi' e dei tapiri che...

Elisabetta Canalis si toglie il tatuaggio "storico" di Striscia la Notizia - : Riccardo Palleschi Elisabetta Canalis ha preso una decisione difficile per chi, come lei, ama i tatuaggi. Ne ha fatto cancellare uno storico. Quello di quando era velina a Striscia la Notizia Elisabetta Canalis, recentemente, ha diffuso un video su Instagram che ha lasciato allibiti molti dei suoi fan. La showgirl sassarese, infatti, ha deciso di farsi cancellare un tatuaggio storico. Quello di quando la bella sarda era velina di ...

Striscia la Notizia - servizio al veleno : questa Eva Grimaldi? Potete pure scordarvela... : E venne il giorno di Eva Grimaldi. È lei, infatti, la protagonista di Fatti e Rifatti, il consueto servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata di mercoledì 5 giugno su Canale 5. Si parte, ovviamente, con una serie di filmati d'archivio con cui viene ripercorsa la recente carriera televi

Striscia la Notizia festeggia gli 83 anni di Pippo Baudo : Striscia la Notizia festeggia a modo suo il compleanno di Pippo Baudo, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera.

Striscia la notizia attacca Pippo Baudo/ Regalo di compleanno avvelenato : i tarocchi : Striscia la notizia attacca Pippo Baudo: in occasione del compleanno del conduttore, il video dei presunti 'tarocchi' e dei tapiri che...

Striscia la Notizia - Jimmy Ghione sconcertante con Laura Cremaschi : "Chi vuole essere il tuo bidet" : Che imbarazzo per Laura Cremaschi. Tutta colpa di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il quale non perde occasione per commentare le foto dell'ex Bonas di Avanti un altro su Instagram. C'è del tenero? Chissà. Per certo, Ghione in calce ai post della bergamasca l

Striscia la Notizia mette Barbara D'Urso nel mirino : non solo lo stivale - servizio beffardo : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce ancora la mitica Barbara D'Urso, a cui spetta il primo posto nella rubrica "Moda Caustica". Il tg satirico di Antonio Ricci punzecchia Carmelita per il look-cowgirl sfoggiato nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live. A completare il podio dell'irriv

Striscia la notizia - Elisa Isoardi ai raggi X : "Cosa nasconde il suo corpo" - il tg satirico scatenato : Stavolta Striscia la notizia nella rubrica Fatti e rifatti prende di mira Elisa Isoardi. La bella conduttrice della Prova del cuoco, ex fidanzata del vicepremier Salvini, viene mostrata in diverse fasi della carriera. Secondo gli esperti del tg satirico di Antonio Ricci sono diversi i punti sospetti

Finti sold out per concerti di Ligabue - il tour negli stadi stona nell’analisi del C1 di Striscia La Notizia : I concerti di Ligabue con biglietti a pochi centesimi? Secondo Striscia La Notizia non sarebbe una possibilità così remota, soprattutto dopo le analisi condotte sui documenti che rivelano il numero di biglietti venduti a prezzo standard, quelli in omaggio e quelli venduti a pochi centesimi. Secondo quanto fatto emergere da Striscia, almeno il 10% dei biglietti venduti per il prossimo concerto in Calabria sarebbero stati concessi in omaggio. ...

Striscia la Notizia fa godere i leghisti : agguato del finto Salvini al piddino Zanda - occhio alla sua faccia : Ma come ha reagito, Matteo Salvini, dopo il trionfo alle elezioni Europee? Una risposta, ovviamente ironica, arriva nel corso della puntata di Striscia la Notizia di lunedì 27 maggio. Nel tg satirico di Canale 5, infatti, è stato proposto un servizio in cui il protagonista era il leader della Lega.

Striscia la Notizia - bomba su Claudio Baglioni : il suo concerto e quello strano giro di soldi : Nel mirino di Striscia la Notizia, da tempo, c'è Claudio Baglioni. Si pensi alla durissima campagna del tg satirico di Canale 5 contro il conduttore del Festival di Sanremo, sia quest'anno sia l'anno scorso, per il presunto (e in effetti ben documentato) conflitto d'interessi che il cantante ha port