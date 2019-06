Maturità 2019 | oggi la seconda prova | ecco le tracce

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019)è in programma lascritta dell’esame di. Dopo ladi italiano, uguale per tutti gli studenti,tocca allaspecifica per ogni indirizzo. Ladel liceo classico è di latino e greco, mentre per il Liceo scientifico consiste in unamista di matematica e fisica. Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti allasono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Il tasso di ammissione all’Esame e’ stato del 96,3%. Alle 08:30 è stata pubblicata sul sito del Miur la chiave ministeriale (H4KJZP7VA2EJY2WJ9FCQJZTA4) per decrittare il testo dellascritta contenuta nel plico telematico. Per quanto riguarda specificamente le, Tacito e Plutarco sarebbero stati scelti per ladi latino e greco. L'articolo...

