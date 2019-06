Bari | uomo si avvicina ad un' auto e tenta di rapire un bambino di cinque anni | arrestato

Bari - incendio in un appartamento al rione San Pio : uomo si lancia dal balcone - è salvo : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Bari, precisamente nel quartiere San Pio, dove un appartamento è andato a fuoco al primo piano di una palazzina. Al momento le cause del rogo sono tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare lo stesso pare sia sia propagato dalla stanza dell'abitazione che ospita la cucina. In quel momento in casa pare ci fosse una sola persona, il proprietario dell'appartamento: costui, per sfuggire al rogo, ha preso la ...