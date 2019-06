Google Documenti e Presentazioni migliorano con il Material Theme e altre novità

Google Documenti - finalmente - fa confrontare i documenti con relative revisioni : La possibilità di confrontare i documenti per tenere traccia della cronologia delle revisioni in Google documenti fa un ulteriore passo in avanti evidenziando le differenze tra due file in una vista dedicata grazie all'opzione "Confronta documenti". Questo strumento può essere utilizzato sia dai proprietari dei documenti che dagli utenti con accesso di modifica e sarà disponibile per tutte le edizioni di G Suite per impostazione ...