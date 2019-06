Esami,Salvini:Montanari lasci, si scusi

? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio.Cheogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia". Così il vicepremiersu Tomaso, storico dell'arte e saggista fiorentino, di cui un testo è stato selezionato per la prova scritta dell'esame di maturità.in un tweet ha definito Zeffirelli "un insopportabile mediocre", Oriana Fallaci "orrenda" e criticato la "Firenzina genuflessa in lutto".(Di mercoledì 19 giugno 2019)