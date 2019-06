Cristina Buccino festeggia con le sorelle ma piovono critiche sul web

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ludovica Marchese Lai suoi 34 anni con un party riservato con le persone a lei più care, tra cui le sue due. I fan: “L'unica cosa che avete in comune è il chirurgo” Lo scorso 16 giugno,, hato i suoi 34 anni con un party in compagnia delle sue due– Donatellae Maria Teresa– all’insegna del divertimento, super alcolici compresi.ha condiviso il racconto della festa di compleanno sui social tramite post e storie di Instagram, spiazzando come sempre i suoi fedeli fan. In particolare, uno scatto ha catturato l’attenzione del web. La, infatti, posa abbracciata allee il trio finalmente riunito appare più raggiante e sexy che mai, tanto da stuzzicare le fantasie più nascoste degli uomini che la seguono. Ecco la didascalia che accompagna il post: “La cosa bella di ogni mio ...

freeskipperIT : Post Vip. Cristina Buccino. - freeskipperIT : Post Vip. Cristina Buccino. - freeskipperIT : Post Vip. Cristina Buccino. -