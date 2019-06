Roma | Baldissoni risponde a Totti | “non ha accettato la nostra proposta Voleva Conte?

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Il vicepresidente della, Mauroin merito alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’ex giocatore, chiarendo la posizione della società Giorni di fuoco a, non solo per il caldo. La tranquillità calcistica della Capitale è stata scossa dalle dichiarazioni in conferenza stampa diche, annunciando il suo addio alla società giallo-rossa, non ha mancato l’occasione di togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Dichiarazioni pungenti, alla quale ha fatto seguito la risposta dellatramite una nota ufficiale che ha considerato il pensiero di‘lontano dalla realtà’. Il vicepresidente Mauroha inoltre spiegato la posizione della società ai microfoni di Sky Sport: “sicuramente c’è un grande dispiacere, è una sconfitta di tutti non aver trattenuto un grande patrimonio. Va fatto un momento ...

Abocconetti : A #Totti fu offerto il ruolo di #DT (cui aspirava); a #DDR fu offerto il contratto a gettone (proprio come voleva);… - BNnewsEU : #Roma, #Baldissoni: “Senza stadio impossibile sfidare la #Juve” -