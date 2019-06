On Becoming a God in Central Florida con Kirsten Dunst | andrà in onda su Showtime | non su

dituttounpop

(Di martedì 18 giugno 2019) Ona God in, la serie concambia canale. Da Youtube Premium passa a, dove debutterà il 25 agosto.In una mossa che ha sorpreso un po’ tutti,ha annunciato di aver ordinato Ona God in, una dark comedy della durata di un’ora con, sviluppata per Youtube Premium. La serie debutterà suil 25 agosto, insieme alla quinta e ultima stagione di The Affair.La serie è prodotta da Sony TV, e secondo Deadline, la casa di produzione avrebbe iniziato a parlare con altri network quando Youtube ha annunciato il cambio di strategia per il suo servizio (ne parliamo qui). Pare che la serie sarebbe troppo costosa per proporla in un servizio gratuito con pubblicità, come sta per diventare Youtube Premium, quindi Sony, insieme alla stessa Youtube, ha lavorato per trovare una nuova casa alla ...

3cinematographe : #OnBecomingAGodInCentralFlorida: #Showtime acquista la serie - Noovyis : Un nuovo post (Showtime Acquires Kirsten Dunst Series On Becoming A God in Central Florida) è stato pubblicato su P… -