Migranti | il Consiglio d' Europa | Stop alla collaborazione con la Libia

Migranti - Consiglio d'Europa : dare subito un porto sicuro a Sea Watch | Il dl sicurezza bis preoccupa : I Migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro ". Cosi' il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa , che si dice " preoccupa ta per l'atteggiamento delgoverno italiano nei confronti delle Ong"

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...