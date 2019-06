Mercato Juventus | da Cancelo a De Ligt | chi parte e chi arriva in difesa

Juventus - i bianconeri sfidano sul Mercato il Tottenham per Ndombele (RUMORS) : Ufficializzato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa funzionale al gioco offensivo che ha in mente il tecnico toscano. Le esigenze principali della Juventus riguardano sicuramente la difesa: definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, è in arrivo un grande centrale. A tal proposito, sono diversi i nomi che interessano alla dirigenza bianconera. Piacciono ...

CalcioMercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

CALCIOMercato NEWS 18 GIUGNO - TRATTATIVE/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO: le ultime notizie e le TRATTATIVE riguardanti Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconi vicini a Rabiot

CalcioMercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Mercato Juventus - Sarri attua la rivoluzione : doppia cessione in attacco! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave Mercato in vista dell’imminente sessione estiva. Come accennato in mattinata, la Juventus avrebbe già raggiunto l‘accordo con Rabiot per il passaggio in bianconero del centrocampista francese. Un accordo totale sulla base di 7 milioni di euro annui fino al 2024. Atteso […] More

CalcioMercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

CalcioMercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Chiesa alla Juventus?/ CalcioMercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

Mercato Juventus - da De Ligt a Koulibaly : ecco gli obiettivi per la difesa : Mercato Juventus – Inizia l’era Sarri alla Juventus. Parte ‘ufficialmente’ anche il Mercato bianconero, con il nuovo allenatore al lavoro con la dirigenza per rinforzare adeguatamente la rosa dei campioni d’Italia. Non solo centrocampo e attacco: si cercheranno dei puntelli di spessore anche in difesa per lo scacchiere del neo-tecnico. Leggi anche: Trippier Juventus, ecco quanto costerà il […] More

Mercato Juventus - il piano di Sarri : triplo acquisto e doppia cessione : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista del prossimo Mercato. Come accennato nelle scorse settimane, Sarri impronterà la Juventus sul 4-3-3, lasciando spazio ad un margine di manovra a centrocampo e concretizzando la fase offensiva sugli esterni. Ecco perchè Khedira e Matuidi potrebbero dire addio a sorpresa. I […] More

CalcioMercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

CalcioMercato Juventus : pronto il regalo per Sarri - Sky conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

CalcioMercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...